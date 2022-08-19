Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки поддержал ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Кубикки, газ, поступающий по «Северному потоку-2», «не более аморален», чем тот, что поступает по «Северному потоку». Он выразил мнение, что веских причин не вводить в эксплуатацию газопровод нет.

«Мы должны как можно скорее запустить „Северный поток — 2“, чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», — считает зампред Свободной демократической партии.

Запад перестал предлагать новые санкции против России. Многие поняли, что это путь к обнищанию. При этом необходимость в российской энергии никуда не делась. По мнению экспертов, к зиме можно ожидать запуска «Северного потока — 2».

Швейцария заявила о возможности компенсировать зимний энергетический кризис за счет резервных электростанций.