Швейцария заявила о возможности компенсировать зимний энергетический кризис за счет резервных электростанций. Федеральный совет страны уже предложил администрации подписать контракты с их операторами. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Резервы должны быть доступны с конца следующей зимы, чтобы иметь возможность восполнить чрезвычайные ситуации нехватки в дополнение к гидроэнергетическому резерву. Общая мощность составит более 300 МВт», — сказано в документе.

Ранее Евросоюз отказался от новых санкций в отношении торговли российской нефтью, опасаясь усугубления энергетического и экономического кризиса.

Германия избежит энергетического кризиса в зимний период, если поставки газа из России вернутся на прежний уровень. Применение дешевого газа из трубопровода «Северный поток» полностью отвечает национальным интересам ФРГ и поможет избежать энергокризиса в предстоящий зимний период.