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    25 марта 2022, 10:05

    Замминистра обороны США сообщил, что Россию объявят «острой угрозой» в новой стратегии Пентагона

    Замминистра обороны США Каль: Россию объявят «острой угрозой» в новой стратегии Пентагона

    Оксана Кириллова

    В готовящейся новой стратегии Пентагона Россия будет объявлена «острой угрозой» — такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Об этом написал Reuters.

    Замминистра обороны США сообщил, что Россию объявят «острой угрозой» в новой стратегии Пентагона

    «Каль сказал, что в готовящемся документе Пентагона о стратегии обороны Россия будет объявлена ​​„острой угрозой», — сообщило агентство.

    Каль также предположил, что Россия выйдет из конфликта на Украине «более изолированной».

    Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «попыткой с негодными средствами» стремление представить Россию изолированной. По его словам, у страны по-прежнему много друзей и партнеров: многие страны отказались вводить санкции против РФ, несмотря на «колоссальное, неприличное» давление США.

    Политолог Руслан Бальбек назвал действия США на международной арене политикой «двойных стандартов» и отметил, что время, когда Соединенные Штаты диктовали миру свои условия, прошло.