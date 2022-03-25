В готовящейся новой стратегии Пентагона Россия будет объявлена «острой угрозой» — такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Об этом написал Reuters.

«Каль сказал, что в готовящемся документе Пентагона о стратегии обороны Россия будет объявлена ​​„острой угрозой», — сообщило агентство.

Каль также предположил, что Россия выйдет из конфликта на Украине «более изолированной».

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «попыткой с негодными средствами» стремление представить Россию изолированной. По его словам, у страны по-прежнему много друзей и партнеров: многие страны отказались вводить санкции против РФ, несмотря на «колоссальное, неприличное» давление США.

Политолог Руслан Бальбек назвал действия США на международной арене политикой «двойных стандартов» и отметил, что время, когда Соединенные Штаты диктовали миру свои условия, прошло.