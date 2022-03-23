Политолог Бальбек назвал действия США на международной арене политикой «двойных стандартов»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Пентагон забыл о недавних бомбежках Югославии, Ирака и Ливии. Его словам прокомментировал политолог Руслан Бальбек, назвав действия США политикой «двойных стандартов». Об этом написал RT.

«У США всегда двойные стандарты, это их кредо: „Мы правы всегда“. И если напомнить им про бомбардировки Югославии и Ирака, то в ответ услышим набившее оскомину: „Это другое“. О чем можно вести диалог с мощным самовлюбленным государством?» — сообщил Бальбек.

Политолог отметил, что Соединенные штаты объявили России экономическую войну по всем фронтам, однако это никак не повлияет на развитие событий. Время, когда они диктовали какие-то условия всему миру, прошло.

Ранее посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что удары ВС РФ в ходе спецоперации на Украине направлены против объектов военной инфраструктуры.