Лавров: у России осталось много друзей

Россияне обладают и здоровьем, и духом, и волей, и опытом, чтобы защитить свою страну. Кроме того, у России осталось много друзей и партнеров. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в МГИМО.

У жителей России есть все для того, чтобы надежно обеспечить не только безопасность Российской Федерации, но и достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но «считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях», процитировал министра ТАСС.

Лавров назвал стремление представить Россию изолированной «попытками с негодными средствами».

«У нас много друзей. Посчитайте, сколько стран объявили санкции и сколько стран от этого отказались, несмотря на колоссальное, я бы даже сказал, неприличное для великой державы давление, которое оказывают Соединенные Штаты повсеместно», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также сообщил, что Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка. По его мнению, Украину сейчас используют для ущемления всего русского. Даже в странах «просвещенного Запада» человека могут «атаковать», просто решив, что он русский. Такая русофобия — приговор для западной цивилизации, уверен Сергей Лавров.