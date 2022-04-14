Замглавы МИД Польши раскрыл цель визита президентов стран Балтии в Киев

Главной целью посещения Украины президентами Польши, Эстонии, Латвии и Литвы были переговоры о поставках вооружений. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский.

«Основной темой разговора президентов в Киеве были переговоры о поставках оружия. Украине нужны оружие, боеприпасы и помощь союзнической разведки», — сказал он.

Дипломат рассказал, что в восточной части Украины в ближайшие несколько дней может произойти одно из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой войны.

Накануне президент Польши Анджей Дуда вместе лидерами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее Дуда заявлял, что не видит никакого смысла в переговорах с Россией. Также он призвал усилить напор антироссийских санкций со стороны западных стран.