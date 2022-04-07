Дуда не увидел смысла в диалоге с Россией

Польский президент Анджей Дуда заявил, что в диалоге с Россией нет смысла. По его мнению, стране нужно ставить «жесткие условия» по Украине. Об этом Дуда сказал в интервью американскому телеканалу CNN, передал «Интерфакс».

«Диалог с РФ не имеет смысла», — сказал президент Польши.

Дуда призвал поставить России ультиматум: предъявить жесткие требования и отказываться говорить, пока она их не выполнит.

Польша решительна в стремлении поддержать Украину и добивается усиления антироссийских санкций, добавил он. Польский президент заявил, что режим санкций нужно ужесточать, в этом у него нет сомнений.

«Если вы ведете диалог, который не дает результатов, значит, это просто игра, чтобы выиграть время», — констатировал Дуда.

Министр культуры Польши ранее призвал «отменить» русскую культуру. Он сказал, что сейчас якобы не время для русского балета и театра. Все из-за событий на Украине. Журналист Гия Саралидзе ранее в беседе с «360» предположил, что это часть большого плана по расчеловечиванию русских людей.