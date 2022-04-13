Президенты стран Балтии и Польши приехали на Украину

Президент Польши Анджей Дуда вместе лидерами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом прибыли на Киев у для встречи с Владимиром Зеленским. Видео с их приездом украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

В пресс-службе президента Украины заявили, что главы государств провели встречу в формате рабочего ланча.

Накануне стало известно, что делегацию лидеров стран Евросоюза не попал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Сам он заявил, что украинские власти сочли его визит нежелательным. Он подчеркнул, что был готов приехать вместе с остальными президентами, но в Киеве этого не захотели.

По данным СМИ, против визита Штайнмайер выступил президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил о тесных связях президента Германии с Россией.