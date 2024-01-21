Мир 21 января 2024, 14:07 Замашки диктатора нашли у Зеленского после прихода к власти WSJ: Зеленский злоупотребил властью при подавлении оппозиции Eric Lalmand / Belga News Agency / Global Look Press

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Добившийся успехов в комедии и занявший пост президента Украины Владимир Зеленский начал злоупотреблять полученной властью еще до начала противостояния с Россией, когда запретил вещание критикующих его телеканалов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на книгу журналиста Саймона Шустера «Шоумен».

В своем частично биографическом, частично репортажном произведении автор рассказал о трансформации Владимира Зеленского от комедийного актера до авторитарного лидера.

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Шустер написал, что вдохновляющим примером для Зеленского стал правитель Сингапура Ли Куан Ю, обеспечивший государству процветание, но проводивший безжалостную политику по отношению к своим оппонентам, а также коррупционерам.

Журналист напомнил, что еще до начала проведения специальной военной операции Владимир Зеленский ввел запрет на вещание телеканалов, принадлежащих депутату Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Против лидера партии Виктора Медведчука сначала ввели санкции, а после завели уголовное дело и лишили гражданства.

Действующий украинский лидер увидел прямую угрозу своей власти со стороны бывшего президента Петра Порошенко, обвиненного в государственной измене.

Потенциальным конкурентом Зеленского Шустер назвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В отличие от других политиков он, осознавая все риски, не делает политических заявлений, но это не вывело его из-под прицела президента.

Украинский политик Георгий Тука объявил, что в ближайшее время в военных структурах страны произойдут серьезные перестановки. По его словам, Залужный оставит пост главнокомандующего и перейдет в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Кресло главкома передадут начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.