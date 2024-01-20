Мир 20 января 2024, 18:47 Зеленский решил убрать Залужного из командования ВСУ Украинский политик Тука: Зеленский уволит главкома ВСУ Залужного Global Look Press

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Главком ВСУ Валерий Залужный лишится своего поста, его заменит начальник ГУР Украины Кирилл Буданов. Об этом заявил заявил украинский политик Георгий Тука в интервью Newsroom, сославшись на решение президента Владимира Зеленского.

По его словам, Залужного переведут в Совет нацбезопасности Украины. Тука подчеркнул, что о планах Зеленского на Буданова говорит тот факт, что начальник ГУР ездил с президентом на международные мероприятия. Там его представили западным партнерам Киева.

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Залужный может стать серьезным соперником Зеленского, если захочет пойти в политику. Это объясняется высоким рейтингом доверия украинцев к главкому ВСУ, в то время как уровень поддержки президента резко упал.

Конфликт между ними может спровоцировать гражданскую войну на Украине, заявил ранее политолог Данила Гуреев. Он подчеркнул, что сейчас во властных кругах страны произошел раскол, идет борьба за власть. При этом Зеленский готов на все, чтобы сохранить свой пост.