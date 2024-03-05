Мир 05 марта 2024, 23:03 Залужный победил бы на выборах президента, если бы они проходили сегодня «Страна.ua»: Залужный опережает Зеленского в «предвыборной гонке» IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti / Global Look Press

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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы, если бы они проводились сегодня. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного «Социсом».

Согласно его данным, Залужный набрал бы в первом туре 41%, Зеленский — 23,7%, Порошенко — 6,4%, Разумков — 5,6%. Во втором туре Залужный одержал бы победу, набрав 67,5% голосов против 32,5% у Зеленского.

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Что касается Верховной рады, то и там в случае гипотетических выборов победил бы условный «Блок Залужного» с 46,4% голосов. Зеленский и тут отстает, его политическая сила набрала бы всего 21,1%, отметили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что почти 40% украинцев заявили, что при проведении президентских выборов в стране отдали бы свой голос за отставного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а вот за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 16,17%.