Мир 04 марта 2024, 23:33 Зеленский совершил серьезную ошибку, убрав Залужного с поста — Кличко Мэр Киева Кличко: Зеленский совершил серьезную ошибку, убрав Залужного с поста РИА «Новости»

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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что президент Украины Владимир Зеленский сильно ошибся, сняв бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с должности. Об этом градоначальник заявил в беседе с итальянской газетой la Repubblica.

«Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — сказал он.

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По словам Кличко, после увольнения Залужного, президенту Украины следовало объяснить этот поступок, который «шокировал каждого украинца». Многие жители страны ощутили отчаяние и растерянность после новости об отставке Залужного.

Также Кличко «после долгого молчания» прокомментировал слухи о своей собственной отставке. Он заявил о «необходимости единства политических сил и всех граждан» и напомнил о продолжении «политической борьбы». По мнению мэра Киева, ряд политиков на Украине ставит амбиции выше интересов государства.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении бойцов, которые раскритиковали нового главкома ВСУ Александра Сырского. Как рассказал один из военных, недовольных забрали после того, как они заявили, что теперь «дела будут плохи».