Эксклюзив 06 февраля 2024, 15:43 Залужный против безнадежного Зеленского. Украина влипла в острый политический кризис Политолог Станкевич: Залужный станет президентом, если уйдет с поста главкома Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина столкнулась с острым политическим кризисом, в него попала и администрация президента Владимира Зеленского. Теперь ей предстоит либо обновить свой режим, либо уйти со сцены, рассказал в интервью «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Нынешний украинский лидер начал «спасательную операцию», чтобы удержать власть. Но без основательной перезагрузки не обойтись.

«Дело в том, что президент прошел сложную траекторию: у него был совершенно сумасшедший взлет популярности и доверия в 2019 году, когда он пришел к власти, затем было падение — в 2021 году», — объяснил аналитик.

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О Зеленском снова заговорили после начала специальной военной операции, более 90% украинцев доверяли своему президенту. Теперь показатель опустился до 60%.

Но, самое главное, появилась альтернатива. Ее сейчас представляет для народа Украины главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Сам его образ — очень народный, близкий сердцу украинца. Его показывают грубоватым и справедливым казаком. И этот самый генерал стал в глазах украинцев заступником и предводителем. Президент Зеленский уже никого не защищает и никуда не ведет. Сергей Станкевич

«Президент безнадеги»

Зеленский ставит перед государством заведомо невыполнимые задачи: выход на границу 1991 года и выплата Россией «репарации». Поскольку ничего из этого не выйдет, он предлагает «бесконечную войну за безнадежные цели».

«То есть это президент безнадеги. А надежды народа транслируются на генерала Залужного, хотя тот пока ничего не обещает в политике. Тем не менее он становится объектом стихийной, народной любви, на него возлагают надежду на мир. Кому как не этому серьезному <…> генералу вывести страну, дать хоть какое-то нормальное будущее, кроме вот этой самой безнадеги с потерями на заведомо неисполнимую цель», — добавил политолог.

Противопоставление Зеленского и Залужного — это главный конфликт на Украине. Перед президентом сложнейший выбор, но что бы он сейчас не сделал, все будет плохо. Как отметил Станкевич, оставить Залуженного в должности главкома нельзя, ведь президент будет терять популярность, а военачальник приобретать ее. Увольнение генерала — тоже плохой шаг.

«Убрать его с должности главкома ВСУ означает отправить его в политику, дать ему простор для того, чтобы на ближайших выборах стал следующим президентом. Скорее всего, Зеленский задумал растворить отставку Залужного. В более широкой операции по замене украинского генералитета: уволить порядка 30 генералов разных уровней и поменять всю верхушку», — рассказал собеседник «360».

Коварный план Зеленского

Этот шаг будут обсуждать и внутри страны, и за рубежом. Но в такой грандиозной замене Зеленский может попытаться скрыть проблему отставки конкретного генерала — Залужного.

«Кроме того, скорее всего, будет попытка как-то политически Залужного нейтрализовать, то есть включить машину дискредитации этого популярного генерала, мифологического народного защитника. Эту операцию сейчас Зеленский и пытается осуществить», — сообщил спикер.

Станкевич предположил, что план уже готов. Однако нужен повод, а им может выступить падение Авдеевки.

Союзники Украины на Западе занервничали из-за возможных перестановок в Вооруженных силах страны и отставки главкома Валерия Залужного. Как отметили иностранные СМИ, смена военного руководства может произойти в тот самый критический момент, когда украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, а новых поставок нет.