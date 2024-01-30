Эксклюзив 30 января 2024, 15:53 Игра престолов по-украински. Что происходит между Зеленским и Залужным Политолог Ярошенко сообщил о противостоянии кланов Зеленского и Залужного Global Look Press

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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стал результатом противостояния разных политических сил внутри страны, у которых разный взгляд на конфликт с Россией. Однако даже смена главкома украинской армии ничего не изменит для страны в глобальном смысле на поле боя, заявил политолог Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Истинная причина этой ситуации в том, что идет перманентное противостояние кланов Зеленского и Залужного. Это, так сказать, колониальный уровень самой Украины. Вокруг этих кланов есть отдельные политические кланы, есть финансовый клан, военные и силовые кланы.

Внутри них тоже происходит раздрай, противостояние сразу по нескольким линиям, в том числе между американскими и британскими спецслужбами. Внутри самих США такая же ситуация, идет раздрай между кланом Джо Байдена и противостоящими ему людьми. Те силы, которые поддерживают Залужного, соответственно, не поддерживают Зеленского, чтобы продлить конфликт с Россией как можно дольше.

Группа влияния Байдена нацелена на продолжение конфликта

Они сами не могут определиться, что делать с конфликтом. Некоторые хотят переговоров, но это точно не клан Джо Байдена. Ведь тогда ему нужно будет объяснять, почему все происходило, зачем нужна финансовая помощь, зачем пугали глобальной войной с Россией.

Все эти страшилки, что через 20 лет мы нападем на Европу, идут от той группы влияния Байдена, которая хочет продолжить конфликт.

Одни пытаются запугать и тем самым пролонгировать помощь киевскому режиму, а другие — говорить о мирных переговорах. Это тоже мы видим в публичном политическом пространстве.

Зеленского загнали в угол

Отсюда вся возня между Зеленским и Залужным. Украинского президента как политического лидера загоняют в угол. У него нет удобоваримого выхода из ситуации.

Если Зеленский заговорит о мирных переговорах, то его просто проклянут. Если он продолжит конфликт, то все только усугубится.

С марта Зеленский станет полулегитимным президентом, поскольку выборы на Украине проводить не станут. Вся киевская элита об этом знает. Есть вероятность, что Залужного попытаются убрать силой. Но смена главкома ВСУ ничего не изменит для Украины.