Мир 07 февраля 2024, 17:46 СБУ готовилась к беспорядкам на Украине из-за увольнения Залужного УП: СБУ предупредила военных о беспорядках из-за отставки Залужного 2 февраля Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Служба безопасности Украины готовилась к возможным беспорядкам из-за отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и заранее предупредила работников. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения», — указали в газете.

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По информации издания, власти Украины планировали объявить об увольнении Залужного 2 февраля. Отставку высокопоставленного военного отложили из-за опасений СБУ о беспорядках на улицах Киева и в воинских частях, добавили в газете.

По информации RT, президент Украины Владимир Зеленский собирался уволить главкома ВСУ после консультаций с США.

Ранее полковник украинской Службы безопасности в отставке Олег Стариков высказал мнение, что отставка Залужного не изменит ситуацию в ВСУ. По его словам, снятие главкома только осложнит положение армии.