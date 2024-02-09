Мир 09 февраля 2024, 13:52 Секретарь СНБО Украины опроверг сообщения о пленных на борту сбитого Ил-76 Глава СНБО Данилов: в сбитом самолете Ил-76 не было украинских пленных vk.com/belgorod1/globallookpress

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Данные об украинских пленных на борту рухнувшего в Белгородской области не соответствуют действительности. Об этом изданию «Бабель» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет», — отметил он в беседе с журналистами.

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По словам Данилова, если бы в самолете находились пленные украинские военные, то на месте крушения нашли бы больше погибших.

«Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — указал секретарь СНБО.

Он также выразил сомнения в том, что самолет сбили украинские военные.

Ранее американские чиновники подтвердили в беседе с The New York Times, что ВСУ ударили по борту Ил-76 из системы Patriot, произведенной в США. Они также сочли вероятным, что орудие, из которого сбили лайнер, Украине поставила одна из стран Запада. По данным Минобороны России, в авиакатастрофе погибли 65 украинских военнопленных и девять россиян.