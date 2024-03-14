Мир 14 марта 2024, 18:09 «Залез в сад, куда не звали». Глава Евродипломатии раскритиковал папу римского Боррель: словами о белом флаге папа римский залез в сад, куда его не звали Lev Radin / Global Look Press

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Предложение папы римского Франциска о поднятии белого флага проигрывающей на Украине стороной не понравилось главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. В эфире испанской радиостанции RNE он заявил, что понтифик оказался в саду, в который его не звали.

Боррель счел идею о том, что Украине нужно сложить оружие, гораздо большей, чем просто желание мира.

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«Понтифик залез в сад, куда никто его не звал. Считаю, что не время сейчас призывать Украину сдаться. Наоборот, необходимо всячески помогать киевским властям», — сказал он.

Также дипломат указал на необходимость тотального перевооружения Евросоюза на фоне вероятной эскалации украинского конфликта.

«У нас недостаточно военных ресурсов. Когда идут боевые действия, самое время смотреть, если ли они. Если нет — нужно начать производить их», — добавил Боррель.

Франциск заявил, что проигрывающей на Украине стороне нужно найти в себе смелость и начать мирные переговоры. Однако украинский президент Владимир Зеленский отверг это предложение.