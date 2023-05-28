Мир 28 мая 2023, 05:15 Маккарти подтвердил договоренность с Белым домом по госдолгу Спикер конгресса Маккарти объявил о договоренности с Белым домом по госдолгу США РИА «Новости»

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Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подтвердил договоренность с Белым домом о мерах по предотвращению дефолта. Об этом политик написал в Twitter.

«Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа», — сообщил спикер.

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Этому предшествовал его телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Сделку опубликуют в воскресенье, 28 мая, а уже в среду, 31 мая, ее вынесут на утверждение конгресса, уточнил Punchbowl News. Подробности договоренностей пока неизвестны.

Маккарти отметил, что она не предусматривает новых налогов или правительственных программ, а, наоборот, содержит историческое сокращение федерального бюджета.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом и конгрессмены-республиканцы достигли договоренности по повышению потолка госдолга. Урегулирован и вопрос по сокращению бюджетных расходов, который республиканцы ставили как условие для предотвращения дефолта.