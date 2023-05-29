Мир 29 мая 2023, 02:42 Байден и Маккарти договорились по госдолгу Байден объявил о достижении бюджетного соглашения с Маккарти по избежанию дефолта Flickr

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Президент США Джо Байден сообщил о бюджетном соглашении со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, благодаря которому страна может избежать дефолта. Об этом сообщил ТАСС.

«Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу», — сказал американский лидер.

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По словам главы Белого дома, законопроект отправят в палату представителей и в сенат США. Также Байден призвал американских законодателей поддержать соглашение.

Маккарти и Байден накануне объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщали, что соглашение после доработки опубликуют в виде законопроекта.

В последние месяцы администрация Байдена обращалась к конгрессу с призывом поднять планку государственного долга, ведь ситуация может обернуться для США дефолтом. В ответ республиканцы настаивали на снижении федеральных расходов, но Белый дом не стал выполнять эти требования.