Армия 29 февраля 2024, 13:11 Путин оценил работу комплекса «Кинжал» в ходе СВО Путин: гиперзвуковой комплекс «Кинжал» эффективно используют в зоне спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные эффективно используют авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» при выполнении задач специальной военной операции. Об этом во время послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

«Гиперзвуковой авиационный комплекс „Кинжал“ не только уже поставили на вооружение, но и применяли для поражения с высокой эффективностью особо важных целей в зоне СВО», — сказал он.

Реклама

Путин также отметил, что за последние шесть лет работа в сфере вооружений идет высокими темпами.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поручил российским предприятиям оперативно вносить изменения в работу ракетных систем «Кинжал» и «Искандер» с учетом опыта СВО.

В январе Минобороны сообщало о поражении групповых целей на территории Украины высокоточными ударами «Кинжалов». Под удар попали военные объекты противника.