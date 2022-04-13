Байден резко оценил политику Путина на Украине

Политика президента России Владимира Путина в отношении Украины расценивается как «геноцид». С таким заявлением выступил его американский коллега Джо Байден во время выступления в штате Айова, написало РИА «Новости».

«Путин хочет стереть с лица Земли мысль о существовании Украины. Поэтому я назвал это геноцидом. У нас все больше подтверждений этому», — заявил Байден.

Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными».

Это не первый случай, когда Байден позволяет себе резкие агрессивные высказывания в адрес высшего политического руководства России. В конце марта на встрече с украинскими беженцами он заявил, что считает Путина «мясником».

Также президент США опускался до обзывания главы российского государства «головорезом» и «кровавым диктатором».

Французский президент Эммануэль Макрон заявлял о необходимости воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.