Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма

Армия Украины должна находиться в постоянной готовности к проведению военной операции в Крыму. С таким заявлением в эфире телеканала «Прямой» выступила бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол.

Она подчеркнула, что «процессы турбулентности» в России могут начаться в любой момент и Украине нужно быть к этому готовой, чтобы провести военную операцию по захвату Крыма.

«В России в любой момент могут начаться такие процессы турбулентности, что мы можем это использовать для того, чтобы вернуть Крым. Но к этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся», — подчеркнула она.

Заявления о необходимости возвращения Крыма путем силового захвата звучат от представителей Украины не в первый раз. Политолог и доктор социальной экономики Зиновий Свереда в конце декабря 2020 года выступил с заявлением, что Киев должен устроить России «Перл-Харбор» и взорвать Керченский мост.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил на заявление украинского политолога. Он подчеркнул, что если Украина выпустит хотя бы одну ракету в сторону Крыма, то система ПРО уничтожит ее еще до входа в воздушное пространство, а к месту пуска полетят «Калибры» и «Искандеры».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего референдума среди жителей. Украина отказалась признать итоги волеизъявления народа и считает полуостров оккупированной территорией.

Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в соответствии с международным правом, поэтому вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.