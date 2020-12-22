Депутат: Россия ответит на попытку Украины силой вернуть Крым

По данным сайта «Утро.ру», ранее украинский политэксперт Зиновий Свереда заявил, что Украина должна силой вернуть Крым, устроив там «новый Перл-Харбор».

«Перл-Харбор обернулся для Японии глобальной катастрофой, ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий», — уверен Белик.

Также он выразил мнение, что власти Украины это понимают и никогда не решатся на подобные действия. Также он напомнил, что в случае чего Россия нанесет удар не только по военным, но и по самой Украине.

«Так что в случае пуска украинской ракеты в сторону Крыма она будет уничтожена до захода в наше воздушное пространство, а затем к месту пуска полетит „Калибр“ или „Искандер“», — уверен Белик.

Ранее политолог и доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что Украине нужно разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса.

По его словам, нормандский формат «завел в никуда». Франция и Германия неоднократно занимали неоднозначную позицию во время переговоров. Эксперт считает, что к переговорам по Украине лучше подключить еще Великобританию и США.