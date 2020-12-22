Украинский политолог предложил устроить России Перл-Харбор и «взорвать Керченский мост»

Украине нужно разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса. Такое заявление сделал политолог и доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

По его словам, нормандский формат «завел в никуда». Франция и Германия неоднократно занимали неоднозначную позицию во время переговоров. Эксперт считает, что к переговорам по Украине лучше подключить еще Великобританию и США.

«Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — заявил Свереда» в эфире телеканала «Прямой».

По мнению политолога, у Киева должна быть стратегия военного «освобождения» Крыма и Донбасса». Севереда предложил и конкретные шаги — устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» и «взорвать Керченский мост».

Эксперт считает, что реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание людей сдаваться ни при каких условиях, восстановление армии и создание космических войск. Севереда полагает, что таким образом украинское государство сможет сравниться с передовыми странами по вопросу защиты своих интересов. В этом случае Штаты и Великобритания будут относится к ней как к партнеру.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что агрессивная риторика украинский властей по вопросу Крыма — это «путь в никуда».