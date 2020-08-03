Захватчика из киевского банка задержали во время интервью

Сотрудники СБУ задержали захватившего банк в Киеве мужчину. Взрыва удалось избежать, но на месте пока продолжают работать саперы.

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — написал замминистра МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

Как уточнил канал «112 Украина», во время задержания захватчик был в прямом эфире. Мужчина потребовал, чтобы ему дали возможность поговорить с журналистами.

Ранее Геращенко сообщил, что террорист оказался гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым. Мужчина заявлял, что у него в рюкзаке находится большое количество взрывчатки. Он угрожал устроить взрыв, если его попытаются убить.

Мужчина днем 3 августа захватил отделение банка в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве. Он позволил уйти всем сотрудникам финансовой организации, а руководитель отделения сам решил остаться внутри. Захватчик стал угрожать взрывом бомбы, потребовал вызвать полицию и устроить ему общение с представителями прессы. Полицейские сразу же начали переговоры и развернули спецоперацию.