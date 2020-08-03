facebook_pixel
    03 августа 2020, 14:53

    Захватчика из киевского банка задержали во время интервью

    Дамир Матюхин , Дарья Бунякова

    Сотрудники СБУ задержали захватившего банк в Киеве мужчину. Взрыва удалось избежать, но на месте пока продолжают работать саперы.
    Захватчика из киевского банка задержали во время интервью

    «Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — написал замминистра МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

    Как уточнил канал «112 Украина», во время задержания захватчик был в прямом эфире. Мужчина потребовал, чтобы ему дали возможность поговорить с журналистами.

    Ранее Геращенко сообщил, что террорист оказался гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым. Мужчина заявлял, что у него в рюкзаке находится большое количество взрывчатки. Он угрожал устроить взрыв, если его попытаются убить.

    Мужчина днем 3 августа захватил отделение банка в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве. Он позволил уйти всем сотрудникам финансовой организации, а руководитель отделения сам решил остаться внутри. Захватчик стал угрожать взрывом бомбы, потребовал вызвать полицию и устроить ему общение с представителями прессы. Полицейские сразу же начали переговоры и развернули спецоперацию.

    Новости SMI.FM