Полиция признала захват банка в Киеве схожим с происшествием в Луцке

Случай с человеком, угрожающим взорвать в банк в Киеве, похож на историю с захватом заложников в Луцке. Такой вывод сделали в МВД Украины.

Киевский преступник тоже требует общения со СМИ, уточнила радиостанция «Говорит Москва». По словам замглавы Украины Антона Геращенко, захватчиком банка является гражданин Узбекистана.

О захвате банка стало известно 3 августа в полдень. Представитель АТ «Универсальный банк» позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный в киевском бизнес-центре «Леонардо» заявил о бомбе в своем рюкзаке. Преступник попросил связаться с правоохранительными органами. Теперь полицейские ведут переговоры и предлагают этому человеку сдаться.

В конце июля Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке. Он требовал от властей объявить о том, что они террористы. Президента Украины Владимира Зеленского он попросил призвать всех смотреть фильм «Земляне». В конце концов мужчину задержали, а потом арестовали. Его обвинили в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

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