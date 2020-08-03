Появилось фото киевского террориста с заложником

Мужчина в киевском бизнес-центре «Леонардо» начал угрожать взрывом бомбы. Полицейским удалось установить личность террориста, который оказался гражданином Узбекистана.

«Человеком, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб Рахманович. Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек», — сообщил в Facebook замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

Источник фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Он добавил, что мужчина заявил о большом количестве взрывчатки в своем рюкзаке. По словам террориста, он привязал к ноге трос, который идет к детонатору. Если мужчину убьют, то произойдет взрыв.

«Мы до сих пор не знаем насколько серьезны его намерения, и есть у него действительно взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции.План спецоперации СБУ ''Бумеранг '' приведен в действие», — отметил Геращенко.

Мужчина пришел в бизнес-центр «Леонардо» в полдень 3 августа. Он заявил, что у него в рюкзаке лежит бомба и попросил вызвать полицию. Правоохранители начали вести переговоры с террористом с предложением сдаться.