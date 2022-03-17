Захарова упрекнула Запад в отсутствии внимания к взрыву в центре Донецка

Западные страны решили не замечать взрыв в центре Донецка из ракетного комплекса «Точка-У» со стороны украинских военных. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

«Запад промолчал в связи с очередным зверством украинских подопечных, старательно обошел вниманием, как будто не было массового убийства мирных людей», — сказал она.

В центре Донецка 14 марта произошел взрыв ракеты из комплекса «Точка-У», снаряд был оснащен кассетными боеприпасами, которые запрещены международным договором.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что отдать приказ нанесения удара таким снарядом могло лишь высшее военное руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского.

Российская сторона передала документы о запуске ракеты из «Точки-У» Совету безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.