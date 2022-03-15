Поражающие элементы кассетных боеприпасов «Точки-У» показали в прямом эфире

Элементы кассетных боеприпасов, которыми ВСУ начинили ракету «Точка-У», пущенную 15 марта по центру Донецка, показал в эфире канала «Россия 1» представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он сообщил, что на обломке ракеты остался серийный номер. В качестве поражающего элемента выступили порезанные полосками кусочки металла.

«Во время взрыва они разлетаются. В одной кассете 300 поражающих элементов. Они могут разрезать человека пополам», — заявил Басурин.

Представитель Народной милиции уточнил, что в этой ракете находилось около 50 кассет. Всего ВСУ запустили семь ракет.

Басурин сообщил, что запуск ракет осуществила 19-я ракетно-артиллерийская бригада ВСУ. Соответствующий приказ могли отдать только президент Украины Владимир Зеленский, глава Генштаба Сергей Шептала или министр обороны Алексей Резников.

Накануне в центре Донецка произошел взрыв ракеты из комплекса «Точка-У», он унес жизни 20 человек, еще более 30 человек пострадали.