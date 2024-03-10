Мир 10 марта 2024, 20:37 Захарова уличила Кулебу во лжи после его заявления о флаге Украины Захарова: Кулеба соврал, что на Украине не поднимали других флагов Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о национальном флаге. Она заявила, что он говорит неправду. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кулеба отверг предложение папа римского Франциска о переговорах и заявил, что на Украине никогда не поднимали никакой другой флаг помимо национального желто-голубого.

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«Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — заявила Захарова.

К посту в качестве доказательств дипломат прикрепила фото, на которых украинский флаг развевается рядом с флагом Евросоюза.

Ранее глава Ватикана призвал проигрывающую сторону набраться смелости и поднять белый флаг, что ознаменует прекращение огня и начало мирных переговоров.