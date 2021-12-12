Захарова рассказала о переброске на Украину боевиков под видом инструкторов

Страны Запада проводят целенаправленную политику по милитаризации Украины, отправляя туда оружие и боевиков под видом инструкторов. С таким заявлением в эфире телеканала «Крым 24» выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она пояснила, что страны Запада используют Украину для провокаций российской стороны. В качестве примера она привела появление корабля «Донбасс» военно-морских сил Украины около Керченского пролива.

«Это провокация в целой цепочке провокаций. Осуществляются они как на море, так и на суше и в воздухе. Украина накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках, о контрактах на будущее. Это многомиллионные и многомиллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске под видом инструкторов просто боевиков», — отметила Захарова.

Корабль «Донбасс» приблизился к морским границам России в Керченском проливе в минувший четверг, 9 декабря. По данным Центра общественных связей ФСБ, на требование изменить курс командование военного украинского корабля не реагировало. Только спустя некоторое время «Донбасс» поменял направление движения.

На этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби объявил о поставках на Украину партии стрелкового оружия и боеприпасов. Это последняя отгрузка оружия, утвержденная президентом США Джо Байденом на общую сумму в 60 миллионов долларов. Всего же по оценке министра обороны США Ллойда Остина с 2014 года Украина получила на поддержку своей армии более 2,5 миллиарда долларов.