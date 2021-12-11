Пентагон намерен и дальше помогать Украине в вопросах обороны
В Пентагоне пообещали изыскать для Украины дальнейшую помощь в обороне
В Пентагоне заверили, что США будут и впредь искать возможности для помощи Украине в укреплении ее оборонительного потенциала. Страну поддерживают и европейские государства.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил с подобным заявлением на очередном брифинге для журналистов. Его трансляцию вели в Twitter.
«Мы искали и продолжим искать возможности помочь им лучше защищать себя», — подчеркнул Кирби.
Поддержку Украине оказывают, напомнил он, и в европейских странах. Оценку военным возможностям украинской стороны при вероятной эскалации на ее границе Кирби давать не стал.
«Я оставляю им самим говорить о своих возможностях и уровне уверенности в них», — сказал он.
На текущей неделе Украина должна получить последнюю часть американского пакета помощи в 60 миллионов долларов. В нее вошла партия стрелкового вооружения и боеприпасов.
СМИ писали, что украинские власти попросили у США вооружение, которые предназначалось Афганистану.