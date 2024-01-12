Мир 12 января 2024, 13:39 Захарова прокомментировала обострение на Корейском полуострове МИД: методы Запада ставят под угрозу безопасность на Корейском полуострове РИА «Новости»

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Санкционно-силовые методы Запада ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нынешнее обострение обстановки еще раз наглядно показывает, что санкционно-силовые методы не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — сказала дипломат.

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Захарова добавила, что России неоднократно предупреждала Соединенные Штаты, что наращивать военную активность в субрегионе опасно. В результате теперь может начаться дальнейшая конфронтация.

Затяжной конфликт между Северной и Южной Кореей периодически обостряется. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея стала для его «самым враждебным государством», которое 80 лет «цеплялось только за злобную конфронтацию». Северная Корея, как объяснил политтехнолог Дмитрий Солонников, рассматривает весь Корейский полуостров как единое государство, часть которого оккупировали империалистические милитаристы США.

Ранее Ким Чен Ын призвал армию к готовности «умиротворить» Южную Корею. Лидер поручил военным тщательно следить за безопасностью на Корейском полуострове. К эскалации может привести даже незначительный повод.