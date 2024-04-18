Мир 18 апреля 2024, 14:35 Захарова предложила Макрону альтернативу «олимпийскому перемирию» Захарова призвала Макрона прекратить поставки оружия на Украину вместо перемирия Mauricio Campino/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Франция докажет стремление к разрешению украинского конфликта, если прекратит поставлять оружие. Предложение президента Эммануэля Макрона устроить перемирие на время Олимпиады звучало лишь как общее рассуждение, а не план, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировали «Известия».

«В мотивацию Макрона не хочется погружаться. Мне кажется, что проверкой на искренность подобных предложений, заявлений должно стать прекращение поставок вооружений», — сказала она.

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Мария Захарова назвала идею об «олимпийском перемирии» общим рассуждением, которое не подтвердилось на практике. По ее словам, вместо того, чтобы добиться прекращения конфликта, страны НАТО и Евросоюза занимались его разжиганием и воодушевлением киевского режима на новые преступления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Украина может использовать перемирие для перегруппировки. RT сообщил, что Россия не получала от Франции официальных предложений устроить перемирие на Украине.