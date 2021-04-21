Захарова посоветовала Чехии ставить ультиматумы странам НАТО

В ответ на требование Праги вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что некоторые чешские политики пытаются «Кафку сделать былью». Она назвала недопустимым ультимативный тон их заявлений и добавила, что разговор с послом Чехии будет продолжен 22 апреля.

Министр иностранных дел Якуб Кулганек выразил российскому послу протест из-за высылки из Москвы 20 чешских дипломатов и потребовал вернуть их до 13:00 по московскому времени 22 апреля.

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — приводит ТАСС ответ Марии Захаровой.

Ранее сообщалось, что Кулганек в случае невыполнения его требования пригрозил привести штаты обоих посольств «в паритетное соответствие по численности сотрудников».

Отношения между странами накалились после требования Праги возместить ущерб, нанесенный взрывом во Врбетице в 2014 году. Чехия потребовала миллиард крон, не предоставив доказательств причастности России. В Госдуме предложили подсчитать все долги чехов Москве за последние 100 лет.