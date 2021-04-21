МИД Чехии потребовал вернуть 20 высланных из Москвы дипломатов

Чехия требует отменить высылку из Москвы 20 своих дипломатов. В противном случае число сотрудников чешской и российской дипмиссий уравняют, заявили в МИД республики, передал ТАСС.

Чешский МИД сегодня пригласил российского посла Александра Змеевского. Министр иностранных дел Якуб Кулганек выразил Змеевскому протест из-за выдворения 20 сотрудников посольства.

«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 [13:00 по московскому времени] четверга», — сказал Кулганек.

Если Москва не выполнит требование, Прага «приступит к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», добавил министр.

Кулганек отметил, что уменьшение штата на 20 дипломатов «фактически парализовало работу посольства».

С 20 апреля, по данным МИД Чехии, в посольстве республики в Москве остались пять дипломатов и 19 технических сотрудников.

Посольство России в Чехии после высылки 18 россиян состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала. Кроме того, в консульствах России в Брно и Карловых Варах работают еще 17 сотрудников, заявляли ранее в Праге.