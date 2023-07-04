Мир 04 июля 2023, 23:49 Советский памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами флага США «Страна.ua»: памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами флага США Flickr

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Советский памятник «Родина-мать», находящийся в Киеве, подсветили цветами государственного флага США. Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Так власти Украины поздравили Соединенные Штаты с Днем независимости, который отмечается 4 июля, отметило издание.

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В конце июня советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик предложил установить посвященный чебуреку монумент на месте памятника «Родина-мать», который демонтировали в поселке Брюховичи. По его словам, на эту инициативу уже есть спонсоры.

Декоммунизацию Украины власти страны начали еще в 2015 году. В рамках этой программы руководство борется с советскими и российскими памятниками, также на Украине переименовывают географические объекты. К началу 2022 года в стране снесли больше 2,5 тысячи монументов, примерно 50 тысяч улиц и свыше 900 населенных пунктов получили новые названия.

Например, в населенном пункте Верхняя Мануйловка Полтавской области в июне демонтировали памятник классику — советскому и российскому писателю Максиму Горькому.