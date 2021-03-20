Захарова пошутила над комментарием Белого дома из-за спотыкания Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Белого дома о причинах инцидента с президентом США Джо Байденом, который несколько раз споткнулся на трапе самолета.

В пресс-службе Белого дома заявили, что причиной падения американского лидера стала ветреная погода. Из-за сильного ветра Байден потерял равновесие, отметила сотрудница пресс-службы.

«Странно, что не „русские хакеры“ под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и едва не упал, поднимаясь по трапу самолета. Журналисты президентского пула засняли на видео момент, когда Байден трижды спотыкается на трапе. Последний раз президент едва не падает на ступенях, но поднимается и заходит в самолет. Позже ролик появился в соцсетях.