Спотыкание Байдена на трапе самолета объяснили в Белом доме

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и едва не упал, поднимаясь по трапу самолета. В Белом доме объяснили, что лидер страны потерял равновесие из-за сильного ветра.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», — заявила сотрудница пресс-службы Карин Жан-Пьер. Цитату привело РИА «Новости».

Представительница Белого дома сопровождала президента во время поездки в Джорджию. По словам Жан-Пьер, Байден себя прекрасно чувствует. Эти слова подтвердила глава пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд.

«Я знаю, что люди видели, как президент Байден поскользнулся, поднимаясь по трапу на AF1, но я рада сообщить, что с ним все в порядке. Ему даже не потребовалось никакой помощи со стороны медицинской бригады, полетевшей вместе с ним», — написала она в Twitter.

По словам Бедингфильд, американский лидер просто оступился на лестнице.

Ранее журналисты засняли на видео момент, когда Байден трижды спотыкается на трапе. Последний раз президент едва не падает на ступенях, но поднимается и заходит в самолет.