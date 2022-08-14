Захарова пообещала США прекращение отношений в случае признания РФ спонсором терроризма

Если конгресс США объявит Россию «страной — спонсором терроризма», американские власти могут забыть об отношениях с РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, руководство Штатов должно это понимать.

С таким заявлением Захарова выступила в эфире телеканала «Россия 1».

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык», — добавила представитель МИД.

На прошлой неделе американские сенаторы вновь попросили Белый дом признать Россию «страной — спонсором терроризма». Авторами инициативы выступили конгрессмены Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. Ранее они оба посетили Украину, где встретились с президентом Владимиром Зеленским. После этой встречи они решили, что РФ необходимо «сделать изгоем» по примеру Ирана и Кубы.

По данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен не поддержал эту идею. Он отметил, что Россия и так находится под большим количеством санкций.