Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса объявить Россию «государством — спонсором терроризма». Об этом написала газета The New York Times.

«В течение нескольких недель на господина Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить Россию государством — спонсором терроризма. <…> Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его ввести санкции в отношении союзников США, ведущих бизнес с Россией, и уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой», — сообщило издание.

Сенат США единогласно одобрил инициативу указать Россию в качестве «спонсора террористических атак на Украине, а также в Чечне, Грузии и Сирии». Соавтор этой резолюции, сенатор Линдси Грэм, заявил, что санкции, введенные против России, якобы были эффективными, но «нужно сделать больше».

Госсекретарь Соединенных Штатов, по данным издания, «ответил уклончиво».

«Любое решение должно быть основано на существующих юридических определениях, сказал он, а также предположил, что это спорный вопрос, поскольку Россия уже находится под многими санкциями», — добавили авторы статьи.