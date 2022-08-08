Администрацию президента США Джо Байдена вновь призвали внести Россию в список стран — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. С такой инициативой выступили сенаторы конгресса Ричард Блюменталь и Линдси Грэм.

И Блюменталь, и Грэм в июле посетили Украину. Там они встретились с Владимиром Зеленским.

«Я полагаю, что администрация должна сказать России, что мы делаем их изгоями, как Иран и Кубу», — заявил Блюменталь в эфире телеканала CNN. Его слова привел ТАСС.

Конгрессмены, словам Грэм, работают над тем, чтобы на Россию «наложить больше санкций».

«Мы намерены внести их в список государств — спонсоров терроризма, что покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины», — отметила она.

Украина обратилась к Штатам с призывом внести Россию в перечень стран — спонсоров терроризма. Некоторые члены конгресса США высказывали аналогичные предложения.

Россия готова разорвать все дипломатические отношения с США, если там решат объявить ее страной — спонсором терроризма, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Журналист-международник Аббас Джума специально для «360» рассказал, почему для США это лишь возможность развязать себе и другим руки в преступлениях против России.