Мир 01 марта 2023, 15:52 Захарова поинтересовалась реакцией ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа на задержание Греты Тунберг Представитель МИД Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг на акции протеста в Норвегии РИА «Новости»

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МИД России ожидает реакцию западных ведомств на задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг в Норвегии. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала своем Telegram-канале.

«Жду реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа», — подчеркнула она.

Она отметила, что Тунберг унесли форменные люди с нашивкой «полити», экоактивистку лишили свободы. Захарова также опубликовала фото момента задержания девушки на демонстрации.

Тунберг в Осло участвовала в акции протеста против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах. Экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов.

В январе Тунберг обвинила участников Всемирного экономического форума в Давосе в климатическом кризисе в мире.

В конце ноября 2022 года экоактивистка вместе с почти 600 единомышленниками подала иск против властей Швеции.