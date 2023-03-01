01 марта 2023, 13:44
Грету Тунберг задержали в Норвегии
NRK: шведскую активистку Грету Тунберг задержали в Норвегии
Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали во время очередной демонстрации в Осло. Об этом сообщило издание NRK.
Девушка вместе с другими протестующими выступила против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах на территории коренного народа страны — саами.
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Когда активисты заблокировала вход в министерство финансов, приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали их, в том числе Тунберг.
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«Мы обеспечиваем безопасность сотрудников государственных ведомств, чтобы они могли продолжать выполнять социально важные функции», — объяснил задержания пресс-атташе Организация безопасности и обслуживания министерств Лив Ноделанд.
Ранее Тунберг обвинила участников Всемирного экономического форума в Давосе в мировом климатическом кризисе. По ее мнению, политики сами виноваты в нынешней ситуации с глобальным потеплением.
Автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявлял «360», что экоидеи Тунберг в нынешнее время никого в мире не интересуют.
Норвегия
Грета Тунберг
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