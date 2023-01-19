Экология 19 января 2023, 19:41 Грета Тунберг обвинила участников ВЭФ в климатическом кризисе в мире Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ в Давосе за их заявления о проблемах климата Соцсети

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Участники Всемирного экономического форума в Давосе делают заявления о решении климатического кризиса в мире, хотя они виновны в этих проблеме, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг. С обвинениями она выступила во время дискуссии с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, сообщили «Известия».

«Мы слушаем [участников ВЭФ], а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой», — сказала Тунберг.

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По ее мнению, это абсурдно. Тех, кто действительно может высказаться на эту тему, на форуме нет, указала она.

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«Вместо этого нас бомбардируют заявлениями людей, которые, по сути, являются теми, кто вызывает этот кризис», — возмутилась активистка.

ВЭФ проходит в Давосе с 16 по 20 января.

В конце ноября Тунберг вместе с почти 600 единомышленниками подала иск против властей Швеции. Причиной стало их недовольство политикой по климату. Истцы указали, что действия правительства в этом направлении нарушают конституцию и Европейскую конвенцию о правах человека.