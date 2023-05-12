Важное 12 мая 2023, 13:13 Кремль назвал условие продления зерновой сделки Песков: продление зерновой сделки зависит от выполнения обязательств перед Россией РИА «Новости»

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Новое продление зерновой сделки возможно при условии выполнения обязательств перед Россией, которые прописаны во второй части соглашения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для нового продления соглашения недостаточно.

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«Для того чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Нужно, чтобы была реализована вторая часть, которая касается обещаний России», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в действующем графике Путина переговоров с Эрдоганом не запланировано. Если понадобится, расписание главы государства пересмотрят за несколько часов.

Песков отметил, что пока информации о ходе переговоров по продлению зерновой сделки нет. Так он прокомментировал слова министра обороны Турции Хулуси Акара, что стороны вышли на предварительные договоренности.

«Пока не о чем сообщать. Работа продолжается, контакты продолжаются и будут продолжаться», — подытожил официальный представитель Кремля.

В последний раз представители России продлили зерновую сделку на 60, а не на 120 дней. Решение объяснили тем, что ООН так и не выполнила прописанные в меморандуме обязательства. Речь идет об отмене ограничений страхования сухогрузов, разблокировке счетов российских сельскохозяйственных компаний, возвращении к работе аммиакопровода Тольятти — Одесса и подключении Россельхозбанка к системе SWIFT.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин после завершения переговоров в Стамбуле заявил, что зерновая сделка прекратит свое существование после 18 мая, если Россия не получит гарантий выполнения всех условий меморандума.