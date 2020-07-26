Захарова ответила на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать Крым проблемой для России. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Украина уже стала проблемой для всего мира.

«Они уже создали мировую проблему из Украины», — заявила Захарова РИА «Новости».

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов отметил, что Климкин принадлежит к «третьесортным политикам». По его словам, экс-глава украинского МИД способен придумывать сложности только для Киева.

На призыв Климкина отреагировал и член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что украинского политика можно за такие призывы привлечь к уголовной ответственности. Слова Климкина идут вразрез с поправками, принятыми к Конституции России.

Сам Климкин написал в соцсети, что необходимо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Кроме того, он заявил, что Киеву необходимо держаться настоящих друзей, разделяющих общие интересы.