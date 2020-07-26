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    26 июля 2020, 08:16

    Захарова ответила на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

    Дарья Бунякова

    Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать Крым проблемой для России. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Украина уже стала проблемой для всего мира.
    Захарова ответила на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

    «Они уже создали мировую проблему из Украины», — заявила Захарова РИА «Новости».

    Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов отметил, что Климкин принадлежит к «третьесортным политикам». По его словам, экс-глава украинского МИД способен придумывать сложности только для Киева.

    На призыв Климкина отреагировал и член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что украинского политика можно за такие призывы привлечь к уголовной ответственности. Слова Климкина идут вразрез с поправками, принятыми к Конституции России.

    Сам Климкин написал в соцсети, что необходимо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Кроме того, он заявил, что Киеву необходимо держаться настоящих друзей, разделяющих общие интересы.

    Новости SMI.FM