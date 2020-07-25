Климкину пригрозили уголовным делом за предложение сделать Крым проблемой для России
«По сути, призывает к отделению Крыма от России», — отметил он.
Заявление Климкина теперь идет вразрез с поправками, принятыми к Конституции России. К тому же, 24 июля Совет Федерации одобрил закон, позволяющий привлекать человека к уголовной ответственности за призывы нарушить территориальную целостность РФ.
Господин Климкин — бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, с Курской области по сути, — может быть привлечен к ответственности за эти высказывания экстремистского толкаВладимир Джабаров,член Совета Федерации.
«Как тут можно комментировать? Никак. Больше другого варианта нет. Крым — территория Российской Федерации, один из ее субъектов, как и город Севастополь», — добавил собеседник «360».
Со своим заявлением Климкин выступил накануне второй годовщины подписания декларации непризнания США оккупации Крыма. Он предложил превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Бывший глава МИД призывает стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с Украиной ценности и общее будущее.
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма. На полуострове в этом не увидели ничего реального. Это «пустой выхлоп», а сам документ назвали смехотворным.