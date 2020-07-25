Климкину пригрозили уголовным делом за предложение сделать Крым проблемой для России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблему для России. За такие слова его теперь можно привлечь к уголовке благодаря поправкам, принятым к Конституции России. На это в разговоре с «360» обратил внимание член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

«По сути, призывает к отделению Крыма от России», — отметил он.

Заявление Климкина теперь идет вразрез с поправками, принятыми к Конституции России. К тому же, 24 июля Совет Федерации одобрил закон, позволяющий привлекать человека к уголовной ответственности за призывы нарушить территориальную целостность РФ.

Господин Климкин — бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, с Курской области по сути, — может быть привлечен к ответственности за эти высказывания экстремистского толка Владимир Джабаров, член Совета Федерации.

«Как тут можно комментировать? Никак. Больше другого варианта нет. Крым — территория Российской Федерации, один из ее субъектов, как и город Севастополь», — добавил собеседник «360».

Со своим заявлением Климкин выступил накануне второй годовщины подписания декларации непризнания США оккупации Крыма. Он предложил превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Бывший глава МИД призывает стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с Украиной ценности и общее будущее.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма. На полуострове в этом не увидели ничего реального. Это «пустой выхлоп», а сам документ назвали смехотворным.