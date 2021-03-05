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    05 марта 2021, 23:52

    Захарова осудила руководство ЕС за политизацию ситуации с вакцинами

    Анатолий Минкин

    Руководство Европейского Союза, столкнувшись с пандемией и кризисом из-за поставок вакцин, вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан ведет политическую игру. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова осудила руководство ЕС за политизацию ситуации с вакцинами

    Она подчеркнула, что вместо того, чтобы пойти на сотрудничество со странами, где вакцины разрабатываются, Евросоюз устраивает непонятную «политическую возню» в ущерб здоровью своих людей.

    «Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности», — заявила Захарова.

    Она подчеркнула, что сейчас руководство Евросоюза пытается своими заявлениями прикрыть себя, понимая, в каком неприятном свете они себя уже выставили.

    «Газета.ru» напомнила, что Еврокомиссия позволила странам ЕС самостоятельно заключать контракты на поставку вакцин от коронавируса с производителями, не работающими на территории Европы без одобрения регулятора.

    Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже получили Венгрия и Словакия без одобрения Евросоюза, просто заключив контракт с производителем. Также партию российского препарата передали в через сербского премьера Анну Брнабич в Черногорию. Минздрав страны начал переговоры о прямых поставках вакцины.