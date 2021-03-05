Захарова осудила руководство ЕС за политизацию ситуации с вакцинами

Руководство Европейского Союза, столкнувшись с пандемией и кризисом из-за поставок вакцин, вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан ведет политическую игру. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что вместо того, чтобы пойти на сотрудничество со странами, где вакцины разрабатываются, Евросоюз устраивает непонятную «политическую возню» в ущерб здоровью своих людей.

«Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас руководство Евросоюза пытается своими заявлениями прикрыть себя, понимая, в каком неприятном свете они себя уже выставили.

«Газета.ru» напомнила, что Еврокомиссия позволила странам ЕС самостоятельно заключать контракты на поставку вакцин от коронавируса с производителями, не работающими на территории Европы без одобрения регулятора.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже получили Венгрия и Словакия без одобрения Евросоюза, просто заключив контракт с производителем. Также партию российского препарата передали в через сербского премьера Анну Брнабич в Черногорию. Минздрав страны начал переговоры о прямых поставках вакцины.