Словакия получила первую партию «Спутника V» без одобрения ЕС

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» привезли в город Кошице в Словакии. Первую партию препарата страна получила без регистрации в ЕС.

Препарат доставили на транспортном самолете минобороны Spartan. Об этом на пресс-конференции рассказал премьер-министр страны Игорь Матович, слова которого привело РИА «Новости».

«Мы начали закупать в РФ вакцины „Спутник V“, не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА)», — пояснил он.

Матович подчеркнул, что времени для промедления нет, а вакцин в стране не хватает. Кроме того, из-за COVID-19 ежедневно умирают десятки словаков. Доставленный препарат позволит ускорить прививочную кампанию в стране.

В конце декабря 2020 года жителей Словакии начали вакцинировать от коронавируса. Первый укол уже сделали 305,8 тысячи человек, вторую дозу прививки поставили 133,3 тысячи. Население прививали препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. По словам премьер-министра, вакцины поступали с опозданием и в недостаточном количестве.